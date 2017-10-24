Отраслевые эксперты оценили эффективность Михеевского ГОКа

Михеевский горно-обогатительный комбинат (находится под управлением Русской медной компании) посетили участники конференции «Эффективность и безопасность горнодобывающей промышленности 2017». Форум собрал в Челябинске специалистов по горной добыче и обогащению полезных ископаемых крупнейших компаний России и Казахстана.В рамках ознакомительной поездки отраслевые эксперты смогли увидеть, как на практике работают принципы корпоративного стандарта «Умная медь», который на своих предприятиях развивает РМК. В основе стандарта сочетание современных технологий, соблюдения интересов территорий присутствия и ответственного отношения к окружающей среде для выпуска высококачественной медной продукции.Гости побывали на руднике и обогатительной фабрике, пообщались с инженерами и технологами комбината.«Обогатительная фабрика Михеевского ГОКа изначально спроектирована и построена с очень высоким уровнем автоматизации. Эксперты в один голос говорят о том, что можно купить дорогостоящее оборудование, но оно не будет работать без высококвалифицированного персонала. А на Михеевском ГОКе я увидел, как диспетчеры абсолютно свободно ориентируются в этом оборудовании, уровень квалификации позволяет им работать с этой автоматизацией. После поездки на Михеевский ГОК нам есть, что предложить руководству», — заявил главный технолог цеха обогащения ОАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» Борис Гонтаренко.Михеевский ГОК можно назвать самой наглядной на сегодняшний день иллюстрацией успешного внедрения бизнес-стандарта «Умная медь». По этим же принципам будет организовано производство на будущем Томинском горно-обогатительном комбинате, который в Челябинской области строит РМК.На площадке Михеевского ГОКа реализованы самые передовые решения в области добычи и обогащения руды и защиты окружающей среды, а активная социальная политика положительно сказывается на качестве жизни населения и развитии территории присутствия. По данным администрации Варненского района, почти половина собственных доходов районного бюджета в 2016 году пришлась на долю налоговых платежей комбината.«Михеевский ГОК произвел на меня большое впечатление, сразу видно — новое производство, современные технологии и оборудование мировых лидеров. Огромный плюс — доставка руды с карьера ленточным конвейером. Это минимальные затраты на доставку сырья, это экология. Для нас крайне полезен опыт общения с коллегами», — сообщил главный технолог дробильно-обогатительной фабрики № 1 Донского ГОКа, филиала АО «Транснациональной компании «Казхром» Александр Лухмин.По мнению экспертов, эффективное развитие сырьевой базы является ключевым условием для успешного развития отечественной цветной металлургии и повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке. Освоение бедных месторождений, экономически эффективное и безопасное для природы извлечение полезного компонента — эти и другие задачи РМК успешно решают на площадке Михеевского ГОКа.«Наша компания занимается проектированием открытых и подземных горных работ, обогатительных фабрик. Мы были рады возможности посетить Михеевский ГОК, потому что это новый комбинат. Здесь чувствуется высокая культура производства. Нам все здесь понравилось. Мне как специалисту по открытым горным работам было важно увидеть карьер — они редко находятся в идеальном состоянии. Но на Михеевском ГОКе видно, что большое внимание уделяется технике безопасности. Карьер находится в таком состоянии, на которое приятно смотреть технологам. Многие увиденные здесь вещи мы постараемся использовать при проектировании новых предприятий. Наш институт является одним из лидирующих в России, при этом и нам есть чему поучиться», — рассказал главный технолог ООО «СПб-Гипрошахт» Сергей Решетняк.Следующим шагом в развитии сырьевой базы российской металлургии станет разработка в Челябинской области Томинского месторождения медно-порфировых руд и строительства на его площадке горно-обогатительного комбината. Этот проект сегодня развивает РМК.Запасы месторождения оцениваются в 660 млн т руды. Оно входит в число 50 крупнейших месторождений меди в мире. По состоянию на июль 2017 года инвестиции РМК в новое предприятие оцениваются в более чем 65 млрд руб. По своим характеристикам и уровню технологий Томинский ГОК станет самым масштабным и современным комбинатом в отрасли. Как и на Михеевском ГОКе, на новом предприятии будут внедрены принципы стандарта «Умная медь».Инновационные технологии, которые будут задействованы на Томинском ГОКе, позволят обогащать медно-порфировую руду с содержанием меди 0,44%. На комбинате будут применяться современные решения для подавления пыления и защиты окружающей среды, в том числе замкнутый цикл оборота воды.Кроме того, работа Томинского ГОКа позволит ликвидировать горную выработку Коркинского угольного разреза с применением закладочного материала, изготовленного на основе хвостов обогатительной фабрики комбината. Это позволит потушить эндогенные пожары в разрезе и укрепить его борта.В будущем комбинат даст работу более чем 1,2 тыс. жителей Челябинской области. Еще порядка 3-5 тыс. рабочих мест может быть создано в организациях смежных отраслей. Объем налоговых отчислений в период деятельности предприятия оценивается в 120 млрд руб.