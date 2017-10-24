На Урале составили карту санкционных продуктов

На Урале зафиксировано увеличение объемов ввоза санкционных продуктов. Эксперты связывают это с политикой стран Таможенного союза (в первую очередь Казахстана и Белоруссии), которые не поддержали российские ограничительные меры против Евросоюза и США. Некоторые коммерсанты успешно пользуются открытыми границами. Они закупают санкционные продукты в странах ближнего зарубежья и без труда ввозят их на территорию России. В ход идут самые разные способы: от подделки сертификатов до изощренных попыток спрятать груз внутри фуры. Это обусловлено тем, что полноценного таможенного контроля между Россией, Казахстаном и Белоруссией фактически нет.Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Светлана Терехова сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заявила, что за 9 месяцев 2017 года в регионе было выявлено более 36 т запрещенных к ввозу продуктов.«Основную долю обнаруженной продукции составляют яблоки — около 27 т. Также мы выявили незаконный ввоз груш, томатов, клубники, всевозможные сорта салатов, грибы, перец, сельдерей. Кроме того, было обнаружено 172 кг мяса неизвестного происхождения. Чаще всего в Свердловскую область ввозят «санкционку» из Польши, Испании, Турции и Германии. Вся задержанная продукция была изъята из оборота и уничтожена в рамках соответствующего законодательства», — заявила Светлана Терехова.Свердловский Роспотребнадзор также проводит работу по выявлению запрещенных к ввозу товаров.«С 2014 года было проведено порядка 3 тыс. мероприятий. Ведомством забраковано около 2 тыс. партий пищевой продукции общим весом более 6 тыс. кг. По выявленным нарушениям были составлены протоколы ареста товара. Виновные лица привлечены к административной ответственности», — рассказала заместитель начальника отдела надзора по гигиене Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Екатерина Бобылева.Как отмечают эксперты, существует два способа выявления санкционной продукции. Первый — таможенный контроль. Второй — выездные проверки профильных ведомств после поступления необходимых сигналов.Начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Уральского таможенного управления (УТУ) Михаил Пономарев заявил, что объем выявленной санкционной продукции за первые 9 месяцев 2017 года заметно вырос.«В январе-сентябре 2017 года УТУ совместно с иными контролирующими ведомствами и правоохранительными органами было проведено более 60 мероприятий и выявлено более 60 т санкционной продукции. Это примерно на 10% выше, чем за весь 2016 год. Откуда берется эта продукция? Все знают, что наши коллеги по Таможенному союзу не поддержали антироссийские санкции. Есть большой риск, что санкционные товары между нашими странами перемещаются в рамках взаимной торговли», — сообщил Михаил Пономарев.Известно, что грузы из Белоруссии и Казахстана в Россию не подвергаются таможенному контролю. На границе продукты может проверить Россельхознадзор. Однако сотрудники этого ведомства не имеют полноценных прав на осмотр грузов. В лучшем случае они могут попросить открыть фуру. В итоге многим водителям без труда удается ввезти запрещенную продукцию в Россию.«Объем выявленной санкционной продукции на Урале заметно вырос. Мы также связываем это с более активным взаимодействием УТУ с Россельхознадзором. Также возросло количество проводимых мероприятий. К данному вопросу мы подключили и правоохранительную составляющую таможенных органов в целях получения информации о местах хранения и реализации данной продукции. Кроме того, санкционные продукты сегодня продаются в ограниченном количестве мест. Крупный ритейл уже отходит от покупки таких товаров», — заявил Михаил Пономарев.Нельзя исключать, что увеличение объема выявленной санкционной продукции связано не только с повышением эффективности работы контролирующих органов, но и с физическим ростом поставок этих товаров на Урале. Из-за открытой границы с Казахстаном перекрыть поток перемещения запрещенных грузов в Россию практически невозможно.