Кризис
С начала года в Свердловской области выявили более 36 тонн санкционной продукции
24 октябрь 2017 (15:37)
За 9 месяцев 2017 года в Свердловской области было выявлено более 36 т запрещенных к ввозу продуктов. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге заявила заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по региону Светлана Терехова.
«Основную долю обнаруженной продукции составляют яблоки — около 27 т. Также мы выявили незаконный ввоз груш, томатов, клубники, всевозможные сорта салатов, грибы, перец, сельдерей. Кроме того, было обнаружено 172 кг мяса неизвестного происхождения. Чаще всего в Свердловскую область ввозят «санкционку» из Польши, Испании, Турции и Германии», — заявила С. Терехова.
По ее словам, вся задержанная продукция была изъята из оборота и уничтожена в рамках соответствующего законодательства.
«Основную долю обнаруженной продукции составляют яблоки — около 27 т. Также мы выявили незаконный ввоз груш, томатов, клубники, всевозможные сорта салатов, грибы, перец, сельдерей. Кроме того, было обнаружено 172 кг мяса неизвестного происхождения. Чаще всего в Свердловскую область ввозят «санкционку» из Польши, Испании, Турции и Германии», — заявила С. Терехова.
По ее словам, вся задержанная продукция была изъята из оборота и уничтожена в рамках соответствующего законодательства.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- С начала года в Свердловской области выявили более 36 тонн санкционной продукции
- В Екатеринбурге изъяли и уничтожили 20,5 тонн польских яблок
- В Екатеринбурге уничтожено 4,6 тонны санкционных овощей и фруктов
- Объем ввоза импортных овощей и фруктов в Свердловскую область снизился в 6 раз
- Объем ввоза импортных овощей и фруктов в Свердловскую область снизился в 6 раз
Loading...