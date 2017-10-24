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Роспотребнадзор забраковал почти 7% проб молока и салатов в Свердловской области
24 октябрь 2017 (15:35)
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. За 9 месяцев 2017 года Управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело около 1 тыс. контрольно-надзорных мероприятий. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила заместитель начальника отдела надзора по гигиене ведомства по региону Екатерина Бобылева.
«Процент неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям составил 6,8%. Чаще всего это молочная продукция, салаты и кондитерские изделия. По санитарно-химическим показателям процент неудовлетворительных проб составил 5,1%», — рассказала Е. Бобылева.
«Процент неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям составил 6,8%. Чаще всего это молочная продукция, салаты и кондитерские изделия. По санитарно-химическим показателям процент неудовлетворительных проб составил 5,1%», — рассказала Е. Бобылева.
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