Новости дня

Роспотребнадзор забраковал почти 7% проб молока и салатов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. За 9 месяцев 2017 года Управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело около 1 тыс. контрольно-надзорных мероприятий. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила заместитель начальника отдела надзора по гигиене ведомства по региону Екатерина Бобылева.



«Процент неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям составил 6,8%. Чаще всего это молочная продукция, салаты и кондитерские изделия. По санитарно-химическим показателям процент неудовлетворительных проб составил 5,1%», — рассказала Е. Бобылева.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: