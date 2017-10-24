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Светлана Цветкова переназначена на пост председателя Арбитражного суда Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. Светлана Цветкова переназначена на должность председателя Арбитражного суда Свердловской области сроком на 6 лет. Соответствующая информация размещена в указе президента РФ № 506 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».



Светлана Цветкова возглавляет свердловский арбитраж с июля 2011 года. Ранее она шесть лет занимала должность зампреда арбитражного суда Свердловской области.



Этим же указом главы государства был назначен председатель Байкаловского районного суда. Ей стала Ольга Лошкарева. Заместителем председателя Екатеринбургского гарнизонного военного суда стал Вадим Харечко. Заместителем председателя Кировского районного суда Екатеринбурга назначен Сергей Савинов.

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