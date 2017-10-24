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Официальный курс долл. США вырос на 11 коп., евро — на 12 коп.

24 октябрь 2017 (14:53)

УрБК, Москва, 24.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 октября. Курс долл. США вырос на 11,46 коп., до 57,58 руб., курс евро — на 12,89 коп., до 67,68 руб.

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