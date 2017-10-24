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Минфин рассчитывает на продолжение снижения ключевой ставки

24 октябрь 2017 (13:32)

УрБК, Москва, 24.10.2017. Минфин РФ рассчитывает, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов, передает ТАСС.

«На последнем заседании совета директоров Банка России ставки снижались, и мы надеемся, что такой процесс продлится и дальше, поскольку вопрос жесткости бюджетной политики дает больше маневра ЦБ», — заявил А. Силуанов.

Отметим, что 15 сентября 2017 года Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 8,5%. 28 октября в ходе заседания совета директоров регулятор, по некоторым оценкам, может уменьшить ставку еще на 0,25-0,5 п.п.

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