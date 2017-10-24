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Минфин рассчитывает на продолжение снижения ключевой ставки

УрБК, Москва, 24.10.2017. Минфин РФ рассчитывает, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов, передает ТАСС.



«На последнем заседании совета директоров Банка России ставки снижались, и мы надеемся, что такой процесс продлится и дальше, поскольку вопрос жесткости бюджетной политики дает больше маневра ЦБ», — заявил А. Силуанов.



Отметим, что 15 сентября 2017 года Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 8,5%. 28 октября в ходе заседания совета директоров регулятор, по некоторым оценкам, может уменьшить ставку еще на 0,25-0,5 п.п.

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