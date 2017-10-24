Кризис
В Госдуму внесен законопроект о снижении штрафов для финансовых управляющих
24 октябрь 2017 (13:11)
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ответственности финансовых управляющих за неправомерные действия при банкротстве граждан. Документ опубликован на официальном сайте кабинета министров.
Согласно законопроекту, который разрабатывало Минэкономразивтия, он направлен на повышение доступности института банкротства для должников, находящихся в затруднительном положении.
«Процедуры банкротства граждан характеризуются незначительным объемом конкурсной массы или даже ее отсутствием и имеют социальную направленность, в результате чего финансовые управляющие в большинстве случаев могут рассчитывать только на фиксированную часть своего вознаграждения», — говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 14.13 КоАП, которыми финансовые управляющие исключаются из числа субъектов административных правонарушений, предусмотренных частью 3 этой статьи, и вводится дифференцированная административная ответственность финансовых управляющих.
В соответствии с поправками, неисполнение финансовым управляющим в процедуре банкротства гражданина обязанностей не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 25 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.
Предлагаемая законопроектом дифференциация ответственности позволит устранить негативные факторы, демотивирующие финансовых управляющих участвовать в делах о банкротстве граждан.
Согласно законопроекту, который разрабатывало Минэкономразивтия, он направлен на повышение доступности института банкротства для должников, находящихся в затруднительном положении.
«Процедуры банкротства граждан характеризуются незначительным объемом конкурсной массы или даже ее отсутствием и имеют социальную направленность, в результате чего финансовые управляющие в большинстве случаев могут рассчитывать только на фиксированную часть своего вознаграждения», — говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 14.13 КоАП, которыми финансовые управляющие исключаются из числа субъектов административных правонарушений, предусмотренных частью 3 этой статьи, и вводится дифференцированная административная ответственность финансовых управляющих.
В соответствии с поправками, неисполнение финансовым управляющим в процедуре банкротства гражданина обязанностей не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 25 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.
Предлагаемая законопроектом дифференциация ответственности позволит устранить негативные факторы, демотивирующие финансовых управляющих участвовать в делах о банкротстве граждан.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о снижении штрафов для финансовых управляющих
- В Госдуму РФ внесли законопроект об ужесточении наказания за подделку отчетных документов
- В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов для мигрантов
- Совет Федерации РФ одобрил закон, предусматривающий уголовную ответственность за преступления в процессе банкротства финансовых организаций
- В Госдуму внесен законопроект, вводящий наказание за неповиновение ФСБ
Loading...