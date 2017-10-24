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В Алапаевском районе объявлен режим ЧС в связи с туберкулезом у коров

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. В трех населенных пунктах Алапаевского района объявлен режим ЧС в связи с туберкулезом у коров. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Ветеринарные службы Свердловской области и санитарные врачи отмечают, что ситуация в одном из хозяйств в Алапаевском районе, где был введен карантин по туберкулезу коров, не угрожает потребителям продукции АПК.



«Департамент ветеринарии гарантирует, что продукция от положительно реагирующих животных не попадет в свободную реализацию и на стол потребителям», — заявил директор департамента ветеринарии Свердловской области — главный государственный ветеринарный инспектор региона Евгений Трушкин.



В территориях, где объявлен режим ЧС, вводится ряд ограничительных мероприятий по передвижениям и выпасу животных, реализации молока, мяса и иной сельхозпродукции.



«Сейчас на территории данного хозяйства проводятся все необходимые мероприятия по локализации очага и оздоровлению стада. Вынесено предписание по запрету реализации молока, по запрету передвижения кормов и животных. Все меры, которые приняты со стороны государственной ветеринарной службы, со стороны административных органов, не позволят допустить в оборот продукции, полученной от зараженных коров», — заявил ветврач.



Ситуация также находится под контролем специалистов Управления Россельхознадзора, которые предпринимают все ограничительные меры для того, чтобы продукция, которая может представлять потенциальную угрозу, не попала на прилавки.

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