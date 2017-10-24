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В Алапаевском районе объявлен режим ЧС в связи с туберкулезом у коров
24 октябрь 2017 (12:22)
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. В трех населенных пунктах Алапаевского района объявлен режим ЧС в связи с туберкулезом у коров. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Ветеринарные службы Свердловской области и санитарные врачи отмечают, что ситуация в одном из хозяйств в Алапаевском районе, где был введен карантин по туберкулезу коров, не угрожает потребителям продукции АПК.
«Департамент ветеринарии гарантирует, что продукция от положительно реагирующих животных не попадет в свободную реализацию и на стол потребителям», — заявил директор департамента ветеринарии Свердловской области — главный государственный ветеринарный инспектор региона Евгений Трушкин.
В территориях, где объявлен режим ЧС, вводится ряд ограничительных мероприятий по передвижениям и выпасу животных, реализации молока, мяса и иной сельхозпродукции.
«Сейчас на территории данного хозяйства проводятся все необходимые мероприятия по локализации очага и оздоровлению стада. Вынесено предписание по запрету реализации молока, по запрету передвижения кормов и животных. Все меры, которые приняты со стороны государственной ветеринарной службы, со стороны административных органов, не позволят допустить в оборот продукции, полученной от зараженных коров», — заявил ветврач.
Ситуация также находится под контролем специалистов Управления Россельхознадзора, которые предпринимают все ограничительные меры для того, чтобы продукция, которая может представлять потенциальную угрозу, не попала на прилавки.
Ветеринарные службы Свердловской области и санитарные врачи отмечают, что ситуация в одном из хозяйств в Алапаевском районе, где был введен карантин по туберкулезу коров, не угрожает потребителям продукции АПК.
«Департамент ветеринарии гарантирует, что продукция от положительно реагирующих животных не попадет в свободную реализацию и на стол потребителям», — заявил директор департамента ветеринарии Свердловской области — главный государственный ветеринарный инспектор региона Евгений Трушкин.
В территориях, где объявлен режим ЧС, вводится ряд ограничительных мероприятий по передвижениям и выпасу животных, реализации молока, мяса и иной сельхозпродукции.
«Сейчас на территории данного хозяйства проводятся все необходимые мероприятия по локализации очага и оздоровлению стада. Вынесено предписание по запрету реализации молока, по запрету передвижения кормов и животных. Все меры, которые приняты со стороны государственной ветеринарной службы, со стороны административных органов, не позволят допустить в оборот продукции, полученной от зараженных коров», — заявил ветврач.
Ситуация также находится под контролем специалистов Управления Россельхознадзора, которые предпринимают все ограничительные меры для того, чтобы продукция, которая может представлять потенциальную угрозу, не попала на прилавки.
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