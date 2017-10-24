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Свердловская область заняла последнее место в рейтинге энергоэффективности за 2016 год

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. Свердловская область заняла 14-е место в новом рейтинге энергоэффективности регионов с высокой бюджетной обеспеченностью, составленном по итогам 2016 года Министерством энергетики РФ. Об этом сообщает портал «Энергосовет».



Напомним, в рейтинге все регионы разделяются на три категории в зависимости от бюджетной обеспеченности. Средний Урал находится числе первых по этому показателю.



Свердловская область в своей категории заняла последнее место с результатом 30,9 балла. На первом находится Санкт-Петербург с результатом 65,3 балла, на втором — Ханты-Мансийский автономный округ с результатом 61,8 балла. Далее следуют Москва (59,1 балла) и Татарстан (57,4 балла).



Следует отметить, что, согласно данным исследования, Свердловская область приближается к лидерам рейтинга по энергоэффективности освещения в уличном и дорожном хозяйстве, однако занимает низкие позиции по энергоэффективности теплоснабжения бюджетного сектора.

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