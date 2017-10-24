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ММК выделил более 2 млн рублей на мероприятия по озеленению Магнитогорска

УрБК, Магнитогорск 24.10.2017. Управление образования администрации Магнитогорска подвело итоги акции «Тысяча деревьев — детям», организованной Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК). Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«Для участия в акции были отобраны в основном те детские учреждения, где в прошлом году была проведена массовая вырубка старых, отживших свой срок деревьев. Охват заведений получился довольно внушительный. Озеленение территорий было проведено в 43 детских садах и 34 школах города, где было высажено около пятисот саженцев ясеня обыкновенного и свыше 500 саженцев остролистных кленов», — говорится в сообщении.



На приобретение тысячи саженцев Магнитогорский металлургический комбинат выделил около 1,5 млн руб. Кроме того, еще 600 тыс. руб. было потрачено ММК на проведение работ по высадке и поливу растений.



«Саженцы достаточно большие — полтора-два метра. Их возраст 6-7 лет. Породы адаптированы к условиям нашего региона, имеют высокую приживаемость. Мы думаем, что все деревья приживутся у нас», — рассказала заместитель начальника управления образования администрации Магнитогорска Ирина Панкратова.



По ее словам, для такого промышленного города, как Магнитогорск, подобная акция по оздоровлению городской среды имеет очень большое значение.



«Мы выражаем огромное спасибо Магнитогорскому металлургическому комбинату и лично председателю совета директоров ПАО «ММК» Виктору Филипповичу Рашникову за акцию «Тысяча деревьев — детям», и мы надеемся, что эта акция станет доброй традицией, которая позволит сделать наш город более чистым и красивым», — отметила Ирина Панкратова.

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