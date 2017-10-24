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Роспотребнадзор оштрафовал на 2,1 млн рублей производителей хлеба в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в III квартале 2017 года забраковали 273 кг кондитерской продукции и хлебобулочных изделий. Это составляет 7% от общего числа проинспектированных образцов (4 т), сообщает пресс-служба ведомства.



«По-прежнему большая часть данной продукции браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов, а также по причине несоответствия маркировки, отсутствия сопроводительных документов», — говорится в сообщении.



В отчетном периоде специалисты Роспотребналзора провели 41 надзорное мероприятие в отношении объектов, занимающихся производством и оборотом кондитерской продукции и хлебобулочных изделий.



По результатам в отношении всех хозяйствующих субъектов, допустивших правонарушения, составлены 230 протоколов об административном правонарушении и наложено штрафов на общую сумму около 2,161 млн руб.

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