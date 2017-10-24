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Следственный комитет опроверг заявление Александра Новикова о снятии ареста с участка под «Бухтой Квинс»

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. Следственное управление СК РФ по Свердловской области опровергло заявление художественного руководителя Театра эстрады Александра Новикова о снятии ареста с земельного участка, на котором расположен коттеджный поселок «Бухта Квинс».



А. Новиков 23 октября 2017 года заявил на своей странице в соцсети о снятии ареста с указанного земельного участка.



«Как это ни дико выглядит, но именно следственная группа и ее непосредственное начальство более всех препятствовало снятию ареста, а, следовательно, передаче квартир их законным владельцам. Суд Ленинского района совершенно справедливо и по закону поставил точку. Теперь вводу домов в эксплуатацию ничто не должно препятствовать», — написал он.



Между тем в пресс-службе областного СУ СК сообщили, что суд лишь предложил следствию вернуться к рассмотрению ходатайства А. Новикова о снятии ареста.



«Это тот самый случай, когда желаемое выдается за действительное. Суд не снимал арест, наложенный на земельный участок, как сообщил об этом сегодня Александр Новиков, но признал необоснованным постановление следователя, которым ранее было отказано Новикову в удовлетворении его ходатайства о снятии ареста. Таким образом, по сути, суд предложил следствию вновь вернуться к рассмотрению указанного ходатайства», — пояснили пресс-службе со ссылкой на заявление главы второго отдела расследованию особо важных дел Алексея Шмакова.



Напомним, в сентябре 2017 года Следственный комитет завершил расследования дела о хищении денег пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс». Обвиняемыми по делу проходят Александр Новиков и его бизнес-партнеры — Михаил Шилиманов и Лариса Ассонова. Их обвиняют в хищении более 50 млн руб., вложенных пайщиками в строительство коттеджного поселка.

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