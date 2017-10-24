Дайджест
Собянин назвал цели программы реновации в Москве
24 октябрь 2017 (10:21)
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью газете «Ведомости» сообщил, что программа реновации жилищного фонда в российской столице повысит предложение на рынке жилья, что, в свою очередь, даст возможность москвичам улучшить свои жилищные условия.
«Когда мы говорим о программе реновации, то это не только для того, чтобы переселить людей из ветхих хрущевок, но и чтобы дать возможность приобрести новое жилье тем, кто живет в этих районах и испытывает необходимость в улучшении жилищных условий», — сказал градоначальник.
Также Собянин ответил на вопрос, является ли загрузка строительного комплекса города одной из целей реновации. «Мне все равно, как будет загружен строительный комплекс. Это рыночная ниша, и если есть спрос на его продукцию — он растет, нет спроса — не растет. Искусственно чего-то там делать мы не будем», — сказал мэр Москвы.
«Когда мы говорим о программе реновации, то это не только для того, чтобы переселить людей из ветхих хрущевок, но и чтобы дать возможность приобрести новое жилье тем, кто живет в этих районах и испытывает необходимость в улучшении жилищных условий», — сказал градоначальник.
Также Собянин ответил на вопрос, является ли загрузка строительного комплекса города одной из целей реновации. «Мне все равно, как будет загружен строительный комплекс. Это рыночная ниша, и если есть спрос на его продукцию — он растет, нет спроса — не растет. Искусственно чего-то там делать мы не будем», — сказал мэр Москвы.
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