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Свердловчанину не удалось отсудить деньги у автосалона «Меридиан» за дефект летних шин

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. Свердловский областной суд оставил в силе решение Белоярского районного суда, отказавшего жителю области в иске к ООО «Меридиан» о возмещении ущерба за дефекты летних шин к приобретенному автомобилю. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



В декабре 2015 года свердловчанин приобрел в ООО «Меридиан» новый автомобиль Skoda Yeti с летними шинами. Зимние шипованные шины предлагались в подарок. По просьбе клиента специалисты техцентра заменили летнюю резину на зимнюю. Комплект летних шин был ими упакован и погружен в багажник. В марте гражданин купил диски и передал их для установки вместе с летними шинами в шиномонтажную мастерскую, где при накачивании шин обнаружились многочисленные дефекты в виде вздутия боковин, которые представляли опасность для дальнейшей эксплуатации автомобиля.



Мужчина обратился в салон, где приобрел машину, с требованием возместить убытки. Руководство салона ответило отказом, сославшись на то, что выявленный дефект шин проявился в результате наезда на препятствие, а не вследствие работ по снятию и установке шин.



Посчитав такой отказ незаконным, покупатель обратился в Белоярский районный суд с иском к ООО «Меридиан» о возмещении ущерба, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда. В ходе судебного разбирательства истец утверждал, что летние шины после приобретения автомобиля не эксплуатировал, а при получении в салоне не осматривал. Назначенная судом экспертиза установила: производственный дефект у шин отсутствует, разрушение боковин с процессом хранения и проведением монтажа не связано. Суд отказал истцу в удовлетворении иска.



Истец не согласился с решением районного суда и обжаловал его в Свердловском областном суде. В судебном заседании он пояснил: суд не учел тот факт, что дефект летних шин мог возникнуть еще до момента передачи их покупателю. Истец полагал, что комплект резины был перепутан с чужим, и ему по ошибке передали поврежденные шины.



Изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, суд пришел к выводу о законности вынесенного решения. В акте приема-передачи автомобиля подписью истца было подтверждено, что претензий к комплектности, внешнему виду и состоянию автомобиля он не имеет. Акт выполненных работ по установке колес с заменой дисков также свидетельствовал о том, что замечаний к качеству выполненных работ у него нет. Доводы о возможной ошибочной замене одного комплекта другим носят предположительный характер и не нашли подтверждения в суде. Кроме того, истцом не было представлено доказательств того, что летние шины им не эксплуатировались, кому-либо не передавались или до марта 2016 года в мастерской или собственноручно не устанавливались.



В итоге суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда в силе.

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