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В Нижнем Тагиле сотрудникам гостиницы «Металлург» все лето не выплачивали зарплату

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. В Нижнем Тагиле прокуратура провела проверку по коллективному обращению работников гостиницы «Металлург» о невыплате заработной платы работодателем.



Установлено, что индивидуальный предприниматель не выплатил зарплату 21 работнику гостиницы за период июль-август 2017 года в размере более 200 тыс. руб. Кроме того, он несвоевременно производил выплаты сотрудникам в мае и июне 2017 года», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата, неполная выплата в установленный законом срок заработной платы», по результатам рассмотрения которого она был привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. руб.



Кроме этого, прокуратура направила в суд 18 заявлений о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы, которые рассмотрены и удовлетворены. После этого долги перед работниками были погашены в полном объеме.

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