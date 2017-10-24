Новости дня

В Екатеринбурге движение транспорта по Макаровскому мосту откроют вечером 24 октября

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. Движение транспорта по Макаровскому мосту в Екатеринбурге откроют вечером 24 октября 2017 года после проведения необходимых мероприятий. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



«По информации специалистов, несущие конструкции выдержали тестовые нагрузки. В связи с этим движение транспорта по улице Челюскинцев через Исеть, как и планировалось, откроется 24 октября. На остающейся в эксплуатации части моста для трамваев будет организовано однопутное перемещение, а движение автотранспорта сохранится на остающейся в работе части моста в двустороннем режиме — по одной полосе в каждом направлении», — говорится в сообщении.



22 октября строители провели испытания Макаровского моста на прочность. Они отпилили часть конструкции, чтобы максимально облегчить оставшееся строение, и пустили на него 10 груженых самосвалов. До этого специалисты установили на несущие конструкции датчики, фиксирующие показания по колебаниям и смещениям.



Испытания проходили в течение всего дня — до девяти часов вечера. Все сведения с датчиков на несущих конструкциях моста были изучены экспертами одного из московских институтов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: