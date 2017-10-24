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Для пенсионеров прожиточный минимум в РФ за III квартал снизился на 0,1%

УрБК, Москва, 24.10.2017. Величина прожиточного минимума (ПМ) за III квартал 2017 года по сравнению со II кварталом в России практически не изменилась. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на проект закона.



Согласно документу, на душу населения и для трудоспособного населения величина составила 100%, для детей — 100,2%, только для пенсионеров есть незначительное снижение благодаря удешевлению ряда продуктов — 99,9%.



Прожиточный минимум основан на уровне потребительских цен и может снижаться или повышаться в зависимости от их колебаний. ПМ представляет собой стоимость условной потребительской корзины и определяет минимальный необходимый уровень дохода. ПМ является условной величиной, необходимой для статистического учета.



«Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за III квартал 2017 года на душу населения — 10 328 руб., для трудоспособного населения — 11 160 руб., пенсионеров — 8 496 руб., детей — 10 181 руб.», — говорится в документе.



«Величина прожиточного минимума за III квартал 2017 года по сравнению со II кварталом 2017 практически не изменилась: на душу населения и для трудоспособного населения составила 100%, для пенсионеров — 99,9%, для детей — 100,2%», — говорится в пояснительной записке к документу.



По данным Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) в III квартале к предыдущему кварталу составил 100,2%.

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