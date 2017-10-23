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Росфинмониторинг в 2017 году не допустил в теневой оборот порядка 180 млрд рублей

УрБК, Москва, 23.10.2017. Росфинмониторинг в 2017 году отказал в операциях 460 тыс. клиентов банков, не допустив в теневой оборот около 180 млрд руб. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.



«В первую очередь, согласно закону, который вы подписали, мы дали возможность банкам отказывать в проведении операций, в открытии счетов тем клиентам, которые, на их взгляд, являются незаконопослушными. Только в этом году 460 тыс. отказов клиентам, порядка 180 млрд руб. мы не пустили в теневой оборот», — пояснил глава федеральной службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.



По его словам, число подозрительных операций сократилось почти в 2,5 раза.



Также глава Росфинмониторинга отметил, что сегодня выстроен механизм контроля за государственными средствами, в том числе при госзакупках.



«Начали работать с налоговой службой, удалось порядка 2,5 млрд не пустить на незаконную выдачу НДС. Скажем, кредиты. По нашим материалам, порядка 3,5 млрд не выдали тем компаниям, которые не соответствуют действительности. Пресечено финансирование недобросовестных подрядчиков, порядка 8,6 млрд», — рассказал Ю. Чиханчин.

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