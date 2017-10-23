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Суд рассмотрит иск о банкротстве автоцентра «Атлантик Лада» в Екатеринбурге
23 октябрь 2017 (17:22)
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Атлантик Лада» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 19 октября 2017 года. Заявителем по делу выступает физическое лицо, сумма исковых требований составляет 408 тыс. руб.
Напомним, ООО «Атлантик Лада» зарегистрировано в 2007 году. Основным видом деятельности является торговля автотранспортными средствами. Компания является официальным дилером «АвтоВАЗа» в Екатеринбурге.
Соответствующий документ поступил в суд 19 октября 2017 года. Заявителем по делу выступает физическое лицо, сумма исковых требований составляет 408 тыс. руб.
Напомним, ООО «Атлантик Лада» зарегистрировано в 2007 году. Основным видом деятельности является торговля автотранспортными средствами. Компания является официальным дилером «АвтоВАЗа» в Екатеринбурге.
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