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Во время концерта группы «Ленинград» абоненты «МегаФона» отправили в соцсети 70 тыс. мегабайт информации

Зрители концерта группировки «Ленинград» в столице Урала установили интернет рекорд. За несколько часов сеть «МегаФона» помогла отправить в социальные сети свыше 70 тыс. мегабайт информации. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.



Этого объема хватит, чтобы три дня непрерывно смотреть клипы «Ленинграда» в режиме онлайн.



Зрителями шоу стали 6 тыс. человек. Каждый второй гость был настроен на интернет-скорости «МегаФона» и использовал SIM-карту оператора. Нагрузка на сеть была в 10 раз выше по сравнению с активностью во время хоккейного матча. Фото и видео «уходили» в сеть со средней скоростью 35 Мбит/с.



«Шоу «Ленинграда» — шквал эмоций, которые взрывают социальные сети. Поэтому интернет должен летать. Мы как партнер тура подготовили сеть к нагрузке, увеличили емкость, чтобы было легко «заленинградить» интернет. А зрители подготовили свои смартфоны и перешли на быстрый 4G — почти 85% всего трафика было передано там», — рассказал директор по инфраструктуре «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.



На ленинградость гостей настраивали до и во время концерта пять тематических фотозон, специально подготовленных оператором. Поклонники группы смогли оказаться в мобильном телефоне Сергея Шнурова, запечатлеть себя в «космическом шнуролёте» и даже проснуться «В постели со Шнуром». Зрители также могли перенестись в виртуальную реальность и познакомиться с коллективом, надев высокотехнологичные VR-очки.



Миллионы поклонников Сергея Шнурова смогли побывать на одной сцене с мировой звездой и увидеть, как дружно Екатеринбург поет песню «Ах, уехала жена». Лидер группировки «Ленинград» вел прямой эфир в Instagram со своего смартфона.



«Я перешел на мобильную связь «МегаФон» с начала нашего сотрудничества. Это самый, на мой взгляд, быстрый интернет. Это правда. Так как я мало звоню — директору, маме с папой, жене, для меня основное — интернет. И с интернетом в МегаФоне лучше всех», — рассказал на пресс-конференции Сергей Шнуров.



Певец также поделился с журналистами самым сокровенным, рассказал о своем отношении к Ксении Собчак, по каким критериям выбирал себе жену и пообещал придумать песню про Екатеринбург.



«МегаФон» — официальный проводник тура группировки «Ленинград» под названием «20 лет на радость». Екатеринбург стал восемнадцатым российским городом тура. Следующими песни сверхпопулярного «Ленинграда» при высокотехнологичной поддержке «МегаФона» 1 ноября услышат тюменцы.

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