Дайджест
Во время концерта группы «Ленинград» абоненты «МегаФона» отправили в соцсети 70 тыс. мегабайт информации
23 октябрь 2017 (17:10)
Зрители концерта группировки «Ленинград» в столице Урала установили интернет рекорд. За несколько часов сеть «МегаФона» помогла отправить в социальные сети свыше 70 тыс. мегабайт информации. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.
Этого объема хватит, чтобы три дня непрерывно смотреть клипы «Ленинграда» в режиме онлайн.
Зрителями шоу стали 6 тыс. человек. Каждый второй гость был настроен на интернет-скорости «МегаФона» и использовал SIM-карту оператора. Нагрузка на сеть была в 10 раз выше по сравнению с активностью во время хоккейного матча. Фото и видео «уходили» в сеть со средней скоростью 35 Мбит/с.
«Шоу «Ленинграда» — шквал эмоций, которые взрывают социальные сети. Поэтому интернет должен летать. Мы как партнер тура подготовили сеть к нагрузке, увеличили емкость, чтобы было легко «заленинградить» интернет. А зрители подготовили свои смартфоны и перешли на быстрый 4G — почти 85% всего трафика было передано там», — рассказал директор по инфраструктуре «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.
На ленинградость гостей настраивали до и во время концерта пять тематических фотозон, специально подготовленных оператором. Поклонники группы смогли оказаться в мобильном телефоне Сергея Шнурова, запечатлеть себя в «космическом шнуролёте» и даже проснуться «В постели со Шнуром». Зрители также могли перенестись в виртуальную реальность и познакомиться с коллективом, надев высокотехнологичные VR-очки.
Миллионы поклонников Сергея Шнурова смогли побывать на одной сцене с мировой звездой и увидеть, как дружно Екатеринбург поет песню «Ах, уехала жена». Лидер группировки «Ленинград» вел прямой эфир в Instagram со своего смартфона.
«Я перешел на мобильную связь «МегаФон» с начала нашего сотрудничества. Это самый, на мой взгляд, быстрый интернет. Это правда. Так как я мало звоню — директору, маме с папой, жене, для меня основное — интернет. И с интернетом в МегаФоне лучше всех», — рассказал на пресс-конференции Сергей Шнуров.
Певец также поделился с журналистами самым сокровенным, рассказал о своем отношении к Ксении Собчак, по каким критериям выбирал себе жену и пообещал придумать песню про Екатеринбург.
«МегаФон» — официальный проводник тура группировки «Ленинград» под названием «20 лет на радость». Екатеринбург стал восемнадцатым российским городом тура. Следующими песни сверхпопулярного «Ленинграда» при высокотехнологичной поддержке «МегаФона» 1 ноября услышат тюменцы.
Этого объема хватит, чтобы три дня непрерывно смотреть клипы «Ленинграда» в режиме онлайн.
Зрителями шоу стали 6 тыс. человек. Каждый второй гость был настроен на интернет-скорости «МегаФона» и использовал SIM-карту оператора. Нагрузка на сеть была в 10 раз выше по сравнению с активностью во время хоккейного матча. Фото и видео «уходили» в сеть со средней скоростью 35 Мбит/с.
«Шоу «Ленинграда» — шквал эмоций, которые взрывают социальные сети. Поэтому интернет должен летать. Мы как партнер тура подготовили сеть к нагрузке, увеличили емкость, чтобы было легко «заленинградить» интернет. А зрители подготовили свои смартфоны и перешли на быстрый 4G — почти 85% всего трафика было передано там», — рассказал директор по инфраструктуре «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.
На ленинградость гостей настраивали до и во время концерта пять тематических фотозон, специально подготовленных оператором. Поклонники группы смогли оказаться в мобильном телефоне Сергея Шнурова, запечатлеть себя в «космическом шнуролёте» и даже проснуться «В постели со Шнуром». Зрители также могли перенестись в виртуальную реальность и познакомиться с коллективом, надев высокотехнологичные VR-очки.
Миллионы поклонников Сергея Шнурова смогли побывать на одной сцене с мировой звездой и увидеть, как дружно Екатеринбург поет песню «Ах, уехала жена». Лидер группировки «Ленинград» вел прямой эфир в Instagram со своего смартфона.
«Я перешел на мобильную связь «МегаФон» с начала нашего сотрудничества. Это самый, на мой взгляд, быстрый интернет. Это правда. Так как я мало звоню — директору, маме с папой, жене, для меня основное — интернет. И с интернетом в МегаФоне лучше всех», — рассказал на пресс-конференции Сергей Шнуров.
Певец также поделился с журналистами самым сокровенным, рассказал о своем отношении к Ксении Собчак, по каким критериям выбирал себе жену и пообещал придумать песню про Екатеринбург.
«МегаФон» — официальный проводник тура группировки «Ленинград» под названием «20 лет на радость». Екатеринбург стал восемнадцатым российским городом тура. Следующими песни сверхпопулярного «Ленинграда» при высокотехнологичной поддержке «МегаФона» 1 ноября услышат тюменцы.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Абоненты «МегаФона» проговорили более 5,5 тыс. часов во время «Иннопрома-2017»
- «МегаФон» организовал в Екатеринбурге фестиваль рок-музыки MEGAFONLIVE
- Во время новогодних праздников абоненты «МегаФона» на Урале проговорили более 140 млн минут
- ОАО «МегаФон» стало первым оператором, запустившим сеть 4G+ в Сургуте
- С момента открытия Олимпиады в Сочи абоненты ОАО «МегаФон» проговорили 19 млн минут
Loading...