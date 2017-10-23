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Депутат Верховной Рады назвал срок свержения Порошенко
23 октябрь 2017 (17:10)
Депутат Верховной Рады Семен Семенченко заявил, что отстранение от власти президента Украины Петра Порошенко произойдет до Нового года. Об этом сообщает портал «Политнавигатор».
По словам парламентария, для свержения главы государства достаточно участия в акциях протеста пятисот ветеранов боевых действий в Донбассе.
«Я могу сказать, что достаточно 500 человек скоординированных, объединенными одной целью. Я имею в виду — не просто майдановцы, не просто пожилые люди, не просто молодежь, которая проживает тут, а именно воины ВС, Нацгвардии, ветераны, «Донбасс», «Айдар», третий полк спецназа и прочая, прочая, прочая», — заявил Семенченко.
По его словам, сейчас в регионах Украины идет работа по набору таких людей. «Приезжают люди, они агитируют своих сослуживцев и координируются в своих действиях. Никто отсюда не уйдет… Это территория для накопления сил, хлопцы будут действовать… Позитивные сдвиги начнутся очень и очень скоро», — сказал народный избранник.
По словам парламентария, для свержения главы государства достаточно участия в акциях протеста пятисот ветеранов боевых действий в Донбассе.
«Я могу сказать, что достаточно 500 человек скоординированных, объединенными одной целью. Я имею в виду — не просто майдановцы, не просто пожилые люди, не просто молодежь, которая проживает тут, а именно воины ВС, Нацгвардии, ветераны, «Донбасс», «Айдар», третий полк спецназа и прочая, прочая, прочая», — заявил Семенченко.
По его словам, сейчас в регионах Украины идет работа по набору таких людей. «Приезжают люди, они агитируют своих сослуживцев и координируются в своих действиях. Никто отсюда не уйдет… Это территория для накопления сил, хлопцы будут действовать… Позитивные сдвиги начнутся очень и очень скоро», — сказал народный избранник.
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