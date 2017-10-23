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Экс-врач сборной Китая рассказала о массовом приеме допинга в стране

23 октябрь 2017 (17:10)

Экс-врач олимпийской сборной Китая Сюэ Иньсянь в интервью известном телеканалу ARD сообщила, что все медали, завоеванные китайскими спортсменами в 1980-х и 1990-х годах, были получены благодаря допингу. Об этом сообщает портал «Газета.ру».

«В то время китайские спортсмены, входящие в состав национальных команд, широко использовали допинг. Медали были запятнаны допингом, и их следует вернуть. Речь о более чем 10 тыс. человек. В Китае верили только в допинг.

Только принимающих допинг допускали защищать честь страны. Все, кто выступал против допинга, теперь сидят в тюрьме. Кто отказывался принимать допинг, того сразу выкидывали из команды.

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