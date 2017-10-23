Дайджест
В Иране произошло мощное землетрясение
23 октябрь 2017 (17:09)
На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 84 км к северу от города Минаб. Очаг подземных толчков залегал на глубине 30 км.
К настоящему моменту информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 84 км к северу от города Минаб. Очаг подземных толчков залегал на глубине 30 км.
К настоящему моменту информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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