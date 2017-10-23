Дайджест

В Иране произошло мощное землетрясение

23 октябрь 2017 (17:09)

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 84 км к северу от города Минаб. Очаг подземных толчков залегал на глубине 30 км.

К настоящему моменту информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...