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В Иране произошло мощное землетрясение

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.



Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 84 км к северу от города Минаб. Очаг подземных толчков залегал на глубине 30 км.



К настоящему моменту информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

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