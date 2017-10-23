Дайджест

В штате Вирджиния застрелили двоих человек

23 октябрь 2017 (17:09)

В Александрии, штат Вирджиния, произошла стрельба, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщает портал Wusa9.

Отмечается, что еще один человек получил ранения. Он в критическом состоянии был госпитализирован.

В настоящее время полиция проводит расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что более половины граждан США выступают за ужесточение правил покупки и ношения оружия.

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