Дайджест
В штате Вирджиния застрелили двоих человек
23 октябрь 2017 (17:09)
В Александрии, штат Вирджиния, произошла стрельба, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщает портал Wusa9.
Отмечается, что еще один человек получил ранения. Он в критическом состоянии был госпитализирован.
В настоящее время полиция проводит расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что более половины граждан США выступают за ужесточение правил покупки и ношения оружия.
Отмечается, что еще один человек получил ранения. Он в критическом состоянии был госпитализирован.
В настоящее время полиция проводит расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что более половины граждан США выступают за ужесточение правил покупки и ношения оружия.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Теннесси произошла стрельба в церкви
- В Китае в ДТП погибли более 30 человек
- Трамп навестил в больнице раненного конгрессмена
- Во время стрельбы в Новом Орлеане были ранены 17 человек
- Во время стрельбы в школе в Атланте пострадало два человека
Loading...