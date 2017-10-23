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В Свердловской области доля кредитных карт с «нулевой» утилизацией снизилась на 4,4%
23 октябрь 2017 (16:41)
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2017. В Свердловской области за восемь месяцев 2017 года доля кредитных карт с «нулевой» утилизацией снизилась на 4,4% до 25,9%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Всего по всем регионам в августе 2017 года доля кредитных карт, держатели которых не стали прибегать к использованию кредитных средств по ним (доля кредитов с «нулевой» утилизацией), составила 27,1%, сократившись с начала года на 5% (в декабре 2016 года — 32,1%). Это рекордно низкий показатель за последние два года. Иными словами, если в начале 2016 года кредитными лимитами не пользовался каждый третий обладатель кредитных карт, то в августе 2017 года — лишь каждый четвертый.
«Снижение доли кредитных карт, держатели которых не пользуются кредитными лимитами по ним, и, соответственно, рост доли карт, лимиты по которым, наоборот, активно используются, объясняется целым рядом причин. Прежде всего, на наш взгляд, это обусловлено улучшением риск-менеджмента со стороны кредиторов, а также более активным использованием кредитных историй в банковском маркетинге. Это позволяет банкам лучше понимать своих клиентов и выдавать кредитные карты тем, кто испытывает в них реальную потребность. Необходимо также учитывать и возросшую активность самих граждан, реализующих отложенный потребительский спрос, накопившийся за пару предыдущих лет», — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
По его словам, влияет на ситуацию и динамика реальных доходов граждан. В настоящее время многие домохозяйства испытывают определенные финансовые трудности, в то время как кредитные карты позволяют гражданам «покрывать» так называемые «кассовые разрывы».
Всего по всем регионам в августе 2017 года доля кредитных карт, держатели которых не стали прибегать к использованию кредитных средств по ним (доля кредитов с «нулевой» утилизацией), составила 27,1%, сократившись с начала года на 5% (в декабре 2016 года — 32,1%). Это рекордно низкий показатель за последние два года. Иными словами, если в начале 2016 года кредитными лимитами не пользовался каждый третий обладатель кредитных карт, то в августе 2017 года — лишь каждый четвертый.
«Снижение доли кредитных карт, держатели которых не пользуются кредитными лимитами по ним, и, соответственно, рост доли карт, лимиты по которым, наоборот, активно используются, объясняется целым рядом причин. Прежде всего, на наш взгляд, это обусловлено улучшением риск-менеджмента со стороны кредиторов, а также более активным использованием кредитных историй в банковском маркетинге. Это позволяет банкам лучше понимать своих клиентов и выдавать кредитные карты тем, кто испытывает в них реальную потребность. Необходимо также учитывать и возросшую активность самих граждан, реализующих отложенный потребительский спрос, накопившийся за пару предыдущих лет», — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
По его словам, влияет на ситуацию и динамика реальных доходов граждан. В настоящее время многие домохозяйства испытывают определенные финансовые трудности, в то время как кредитные карты позволяют гражданам «покрывать» так называемые «кассовые разрывы».
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