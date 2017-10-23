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В локомотивном депо ЕВРАЗ КГОКа открыли участок для ремонта тяговых агрегатов
23 октябрь 2017 (16:22)
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2017. В локомотивном депо № 2 ЕВРАЗ КГОКа ввели в эксплуатацию специальный участок для ремонта тяговых агрегатов. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» холдинга ЕВРАЗа.
Новая бизнес-система ЕВРАЗа позволит сократить время и затраты на ремонт техники.
«В цехе оборудовано несколько мест сборки, каждое предназначено для определенного типа тяговых агрегатов. Ремонт локомотива идет по индивидуальной схеме, одновременно в разных секторах. Это дает возможность более эффективно организовать работу персонала, улучшить условия труда, а также быстрее и качественнее завершить ремонт», — говорится в сообщении.
Также в цехе созданы зоны по разборке и сборке колесно-моторных блоков, ревизии тяговых электродвигателей и электродвигателей малой мощности, ремонту крышевого оборудования, букс колесных пар и редукторов. Создано централизованное сварочное отделение, рабочие места в этой зоне оснащены новыми аспирационными установками.
Кроме того, проведена ревизия смотровых канав, изготовлены стеллажи и подставки для комплектующих элементов электровозов, визуализированы этапы процессов ремонта. На участках установлено новое осветительное оборудование, обустроены безопасные спуски, закуплены новые электро- и пневмоинструменты, а также средства малой механизации.
В ближайших планах — изменение схемы ремонтов локомотивов в депо №1 ЕВРАЗ КГОКа.
Новая бизнес-система ЕВРАЗа позволит сократить время и затраты на ремонт техники.
«В цехе оборудовано несколько мест сборки, каждое предназначено для определенного типа тяговых агрегатов. Ремонт локомотива идет по индивидуальной схеме, одновременно в разных секторах. Это дает возможность более эффективно организовать работу персонала, улучшить условия труда, а также быстрее и качественнее завершить ремонт», — говорится в сообщении.
Также в цехе созданы зоны по разборке и сборке колесно-моторных блоков, ревизии тяговых электродвигателей и электродвигателей малой мощности, ремонту крышевого оборудования, букс колесных пар и редукторов. Создано централизованное сварочное отделение, рабочие места в этой зоне оснащены новыми аспирационными установками.
Кроме того, проведена ревизия смотровых канав, изготовлены стеллажи и подставки для комплектующих элементов электровозов, визуализированы этапы процессов ремонта. На участках установлено новое осветительное оборудование, обустроены безопасные спуски, закуплены новые электро- и пневмоинструменты, а также средства малой механизации.
В ближайших планах — изменение схемы ремонтов локомотивов в депо №1 ЕВРАЗ КГОКа.
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