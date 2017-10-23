Группа ЧТПЗ стала инвестором ВСМ Екатеринбург — Челябинск

Группа ЧТПЗ вступила в партнерство «Уральская скоростная магистраль», реализующее подготовку инвестиционного проекта скоростного железнодорожного сообщения между Челябинском и Екатеринбургом. Инвестиции предприятия в уставной капитал проекта на первом этапе составили 50 млн руб.Напомним, что в марте 2016 года правительство Челябинской области подписало соглашение с Федеральным центром проектного финансирования о создании хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль». В марте 2017 года в состав учредителей организации вошла Свердловская область.«Уральская скоростная магистраль» должна выполнять функции управляющей компании. На первом этапе она должна заниматься подготовкой предпроектной документации, формированием пула инвесторов-концессионеров и индустриальных предприятий-участников проекта. Реализацию проекта ВСМ Екатеринбург — Челябинск предполагается вести на условиях государственно-частного партнерства.«Строительство скоростных магистралей олицетворяет новый этап инвестиционных инфраструктурных проектов, когда государство гарантирует надежность вложений, а фондирование привлекается с рынка. Проведенные расчеты свидетельствуют о высокой инвестиционной привлекательности уральского проекта, что позволяет рассчитывать на привлечение финансовых ресурсов с рынка», — заявил управляющий директор Федерального центра проектного финансирования Илья Пономарев.Сейчас стало известно о том, что к проекту присоединился частный инвестор в лице Группы ЧТПЗ.«Группа ЧТПЗ традиционно принимает активное участие в проектах, направленных на улучшение социально-экономического климата в регионах своего присутствия. Уверен, что реализация такого масштабного инфраструктурного проекта, как «Уральская скоростная магистраль», будет способствовать дальнейшему укреплению инвестиционного потенциала Челябинской и Свердловской областей», — комментирует акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.Следует отметить, что проект предполагает строительство новой двухпутной железнодорожной магистрали протяженностью около 220 км со скоростным режимом до 300 км в час. Время в пути от Челябинска до Екатеринбурга сократится с 3-5 часов на существующих видах транспорта до 1 часа 10 минут на высокоскоростной магистрали (ВСМ).Проект учтен в программе организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации и рассматривается как участок международного транспортного коридора ВСМ «Евразия» между Китаем и Европейским Союзом по территории Казахстана, России и Белоруссии.Предполагается, что в результате реализации проекта произойдет объединение Челябинска и Екатеринбурга в единое социальное и экономическое пространство, ускорение темпов роста экономики регионов, слияние рынков труда, повышение заработных плат. Таким образом, конурбация Челябинск — Екатеринбург сможет стать третьей по величине агломерацией в России с населением около 4 млн человек.