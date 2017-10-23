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Официальный курс долл. США снизился на 4 коп., евро — на 33 коп.
23 октябрь 2017 (15:44)
УрБК, Москва, 23.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 октября. Курс долл. США снизился на 4,12 коп., до 57,47 руб., курс евро — на 33,6 коп., до 67,56 руб.
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