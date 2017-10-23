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Анна Самуилова назначена членом правления «СКБ-банка»

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2017. В соответствии с решением совета директоров ПАО «СКБ-банк», с 18 октября 2017 года директор департамента вкладных операций и комиссионных продуктов Анна Самуилова назначена членом правления банка. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Анна Самуилова пришла в СКБ-банк в 1998 году на должность специалиста в сектор контроля за осуществлением расчетов и обслуживанием клиентов ревизионного отдела. Спустя три года стала исполнять обязанности начальника ревизионного отдела службы внутреннего контроля. В 2002 году переведена начальником сектора финансовой экспертизы, в 2003 возглавила направление «Ипотечное кредитование», а в 2011 году стала руководителем департамента розничного бизнеса.



С 2015 года и по настоящий момент А. Самуилова успешно справляется с обязанностями директора департамента вкладных операций и комиссионных продуктов, а также курирует работу управления обработки клиентских обращений. За эти два года в банке был запущен ряд высокодоходных продуктов: НПФ, коробочное страхование, инвестиционное страхование и другие.



На текущий момент правление «СКБ-банк» состоит из восьми человек.

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