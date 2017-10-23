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За месяц в Свердловской области не закончили программу по переселению из аварийного жилья

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2017. На 1 октября 2017 года в Свердловской области исполнили программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья на 97,8%, следует из отчета Фонда содействия реформированию ЖКХ.



Отметим, что регионы должны были завершить программу к 1 сентября 2017 года. На отчетную дату показатель в Свердловской области был на том же уровне. По данным фонда, в регионе остаются на контроле качества 10 многоквартирных домов.



Всего в рамках программы на Среднем Урале расселили 287,87 тыс. кв. м. жилья, признанного аварийным до 2012 года. Реализация программы обошлась в 12,97 млрд руб., сейчас субъект находится на 38 месте в рейтинге регионов.



Отметим, что после 2012 года в регионе признали аварийным еще 398,11 тыс. кв. м. жилья. Пока информации о продлении программы нет.

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