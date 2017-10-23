Новости дня

Максим Чмора назначен начальником Уральского таможенного управления

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2017. С 23 октября 2017 года начальником Уральского таможенного управления назначен генерал-майор таможенной службы Максим Чмора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



С сентября 2015 года М. Чмора находился в должности первого заместителя начальника регионального таможенного управления. До работы на Урале он проходил службу в Приволжском таможенном управлении, исполняя обязанности первого заместителя начальника Татарстанской таможни.



М. Чмора родился 21 ноября 1973 года в Хабаровске. В таможенных органах c марта 1996 года свою служебную деятельность начинал в воздушном пункте пропуска Аэропорт Курумоч (Самара). Окончил Российскую таможенную академию ФТС России.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: