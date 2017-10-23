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Максим Чмора назначен начальником Уральского таможенного управления
23 октябрь 2017 (14:22)
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2017. С 23 октября 2017 года начальником Уральского таможенного управления назначен генерал-майор таможенной службы Максим Чмора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С сентября 2015 года М. Чмора находился в должности первого заместителя начальника регионального таможенного управления. До работы на Урале он проходил службу в Приволжском таможенном управлении, исполняя обязанности первого заместителя начальника Татарстанской таможни.
М. Чмора родился 21 ноября 1973 года в Хабаровске. В таможенных органах c марта 1996 года свою служебную деятельность начинал в воздушном пункте пропуска Аэропорт Курумоч (Самара). Окончил Российскую таможенную академию ФТС России.
С сентября 2015 года М. Чмора находился в должности первого заместителя начальника регионального таможенного управления. До работы на Урале он проходил службу в Приволжском таможенном управлении, исполняя обязанности первого заместителя начальника Татарстанской таможни.
М. Чмора родился 21 ноября 1973 года в Хабаровске. В таможенных органах c марта 1996 года свою служебную деятельность начинал в воздушном пункте пропуска Аэропорт Курумоч (Самара). Окончил Российскую таможенную академию ФТС России.
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