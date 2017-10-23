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РСТ подготовил законопроект о разграничении ответственности туроператоров и авиакомпаний

УрБК, Москва, 23.10.2017. Российский союз туриндустрии (РСТ) подготовил законопроект, разграничивающий ответственность туроператоров и авиакомпаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря РСТ Ирину Тюрину.



«Законопроект предполагает внесение поправок в закон «Об основах туристской деятельности в РФ» и Воздушный кодекс РФ. Основная его цель — четкое разграничение зон ответственности туроператоров и авиакомпаний по услугам, входящим в турпакет. Необходимость в этом назрела давно, последней каплей стал крах «ВИМ-Авиа», последствия которого стали очередным серьезным испытанием для турбизнеса», — пояснила И. Тюрина.



Напомним, в настоящее время ответственность за все входящие в турпакет услуги, включая авиаперевозку, несет туроператор. В результате, отметила И. Тюрина, им приходится решать и все проблемы с чартерами, хотя за выполнение авиарейсов должна отвечать авиакомпания.



«Мы предлагаем ввести в авиационный закон понятие «туристский чартер» и возложить на авиакомпании ответственность перед пассажирами заказанного рейса — такую же, какую перевозчик несет и за регулярные рейсы в соответствии со статьями 116-120 Воздушного кодекса», — пояснила юрист Северо-Западного отделения РСТ Светлана Мержвинская.



В законопроекте оговаривается, что авиакомпания должна обеспечить пассажиру обратную перевозку в случае неисполнения заказчиком своего обязательства по оплате чартерного рейса.



«В Воздушном кодексе должен быть зафиксирован принцип: вывез туристов неоплаченным рейсом или при неоплаченном обратном — обязан обеспечить возвращение. Норма применяется на практике, но законодательно не закреплена. При этом авиакомпания вправе предоставить пассажиру билет на рейс другого перевозчика в указанную или в ближайшую дату и может предъявить регрессное требование к заказчику, не оплатившему рейс», — рассказала И. Тюрина.



Законопроект также предполагает создание специального фонда пассажирских перевозок по аналогии с теми, которые существуют в «Турпомощи». Его средства могут расходоваться только на оказание услуг по воздушной перевозке либо выплаты компенсации пассажирам, у которых возникли проблемы в связи с несостоятельностью авиакомпании.



Как сообщил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, законопроект направлен в Министерство культуры РФ, Ростуризм, Торгово-промышленную палату РФ и Общественную палату.

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