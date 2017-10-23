Новости дня
РСТ подготовил законопроект о разграничении ответственности туроператоров и авиакомпаний
23 октябрь 2017 (14:01)
УрБК, Москва, 23.10.2017. Российский союз туриндустрии (РСТ) подготовил законопроект, разграничивающий ответственность туроператоров и авиакомпаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря РСТ Ирину Тюрину.
«Законопроект предполагает внесение поправок в закон «Об основах туристской деятельности в РФ» и Воздушный кодекс РФ. Основная его цель — четкое разграничение зон ответственности туроператоров и авиакомпаний по услугам, входящим в турпакет. Необходимость в этом назрела давно, последней каплей стал крах «ВИМ-Авиа», последствия которого стали очередным серьезным испытанием для турбизнеса», — пояснила И. Тюрина.
Напомним, в настоящее время ответственность за все входящие в турпакет услуги, включая авиаперевозку, несет туроператор. В результате, отметила И. Тюрина, им приходится решать и все проблемы с чартерами, хотя за выполнение авиарейсов должна отвечать авиакомпания.
«Мы предлагаем ввести в авиационный закон понятие «туристский чартер» и возложить на авиакомпании ответственность перед пассажирами заказанного рейса — такую же, какую перевозчик несет и за регулярные рейсы в соответствии со статьями 116-120 Воздушного кодекса», — пояснила юрист Северо-Западного отделения РСТ Светлана Мержвинская.
В законопроекте оговаривается, что авиакомпания должна обеспечить пассажиру обратную перевозку в случае неисполнения заказчиком своего обязательства по оплате чартерного рейса.
«В Воздушном кодексе должен быть зафиксирован принцип: вывез туристов неоплаченным рейсом или при неоплаченном обратном — обязан обеспечить возвращение. Норма применяется на практике, но законодательно не закреплена. При этом авиакомпания вправе предоставить пассажиру билет на рейс другого перевозчика в указанную или в ближайшую дату и может предъявить регрессное требование к заказчику, не оплатившему рейс», — рассказала И. Тюрина.
Законопроект также предполагает создание специального фонда пассажирских перевозок по аналогии с теми, которые существуют в «Турпомощи». Его средства могут расходоваться только на оказание услуг по воздушной перевозке либо выплаты компенсации пассажирам, у которых возникли проблемы в связи с несостоятельностью авиакомпании.
Как сообщил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, законопроект направлен в Министерство культуры РФ, Ростуризм, Торгово-промышленную палату РФ и Общественную палату.
«Законопроект предполагает внесение поправок в закон «Об основах туристской деятельности в РФ» и Воздушный кодекс РФ. Основная его цель — четкое разграничение зон ответственности туроператоров и авиакомпаний по услугам, входящим в турпакет. Необходимость в этом назрела давно, последней каплей стал крах «ВИМ-Авиа», последствия которого стали очередным серьезным испытанием для турбизнеса», — пояснила И. Тюрина.
Напомним, в настоящее время ответственность за все входящие в турпакет услуги, включая авиаперевозку, несет туроператор. В результате, отметила И. Тюрина, им приходится решать и все проблемы с чартерами, хотя за выполнение авиарейсов должна отвечать авиакомпания.
«Мы предлагаем ввести в авиационный закон понятие «туристский чартер» и возложить на авиакомпании ответственность перед пассажирами заказанного рейса — такую же, какую перевозчик несет и за регулярные рейсы в соответствии со статьями 116-120 Воздушного кодекса», — пояснила юрист Северо-Западного отделения РСТ Светлана Мержвинская.
В законопроекте оговаривается, что авиакомпания должна обеспечить пассажиру обратную перевозку в случае неисполнения заказчиком своего обязательства по оплате чартерного рейса.
«В Воздушном кодексе должен быть зафиксирован принцип: вывез туристов неоплаченным рейсом или при неоплаченном обратном — обязан обеспечить возвращение. Норма применяется на практике, но законодательно не закреплена. При этом авиакомпания вправе предоставить пассажиру билет на рейс другого перевозчика в указанную или в ближайшую дату и может предъявить регрессное требование к заказчику, не оплатившему рейс», — рассказала И. Тюрина.
Законопроект также предполагает создание специального фонда пассажирских перевозок по аналогии с теми, которые существуют в «Турпомощи». Его средства могут расходоваться только на оказание услуг по воздушной перевозке либо выплаты компенсации пассажирам, у которых возникли проблемы в связи с несостоятельностью авиакомпании.
Как сообщил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, законопроект направлен в Министерство культуры РФ, Ростуризм, Торгово-промышленную палату РФ и Общественную палату.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- АТОР обратилась в Минтранс РФ с предложениями по регулированию рынка чартерных перевозок
- Россия возобновляет чартерные перевозки с Турцией
- Госдума РФ приняла закон о введении туристического сбора с туроператоров
- РСТ: страховые компании отказываются страховать ответственность туроператоров
- В результате банкротства туроператоров пострадало около 130 тыс. россиян
Loading...