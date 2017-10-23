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Avito ответило на обвинение зампреда Сбербанка
23 октябрь 2017 (13:24)
УрБК, Москва, 23.10.2017. Компания Avito ответила на обвинения зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.
Напомним, ранее представитель кредитной организации заявил о том, что сайт объявлений Avito является одной из основных площадок для кибермошенников.
«Avito — крупнейший сайт объявлений в России с месячной аудиторией более 33 млн человек, и наша задача как лидера — обеспечение безопасности пользователей. Так же, как и Сбербанка в своей отрасли. Заявление С. Кузнецова в наш адрес абсолютно некорректно. Делать подобные заявления — все равно, что обвинять интернет в том, что он является причиной возникновения киберпреступности. В этой логике можно допустить аналогичный вывод о том, что Сбербанк является основной площадкой для мошенничества с банковскими картами как лидер по их эмиссии. К тому же назвать Avito — компанию, успешно работающую на рынке уже 10 лет, сайтом, ставшим популярным за пару месяцев, мог только человек, не полностью разбирающийся в предмете. Тем не менее, учитывая наши ведущие позиции в своих отраслях, мы открыты к диалогу со Сбербанком и готовы к сотрудничеству в сфере обеспечения безопасности, несмотря на это некорректное заявление», — говорится в сообщении Avito.
Так, в компании заверили, что Avito стремится максимально обезопасить пользователей. Все объявления проходят модерацию, и в случаях, когда обнаруживаются нарушения, блокируются либо удаляются с сайта. Кроме этого, под объявлениями есть кнопка «Пожаловаться», нажав которую, любой пользователь может заявить о публикациях, похожих на мошеннические, и отправить их на рассмотрение модератору.
«Если человек соблюдает основы безопасности в интернете, знает об основных схемах мошенничества и проявляет бдительность, то шанс стать жертвой злоумышленников значительно уменьшается. Именно для этого под кнопкой «Показать телефон» у объявлений на сайте, а также в личном кабинете пользователя есть предупреждающие баннеры, призывающие не соглашаться на предоплату, если потенциальный покупатель не уверен в добросовестности продавца, и никому не сообщать код из SMS и CVV-код», — рассказали в компании.
Напомним, ранее представитель кредитной организации заявил о том, что сайт объявлений Avito является одной из основных площадок для кибермошенников.
«Avito — крупнейший сайт объявлений в России с месячной аудиторией более 33 млн человек, и наша задача как лидера — обеспечение безопасности пользователей. Так же, как и Сбербанка в своей отрасли. Заявление С. Кузнецова в наш адрес абсолютно некорректно. Делать подобные заявления — все равно, что обвинять интернет в том, что он является причиной возникновения киберпреступности. В этой логике можно допустить аналогичный вывод о том, что Сбербанк является основной площадкой для мошенничества с банковскими картами как лидер по их эмиссии. К тому же назвать Avito — компанию, успешно работающую на рынке уже 10 лет, сайтом, ставшим популярным за пару месяцев, мог только человек, не полностью разбирающийся в предмете. Тем не менее, учитывая наши ведущие позиции в своих отраслях, мы открыты к диалогу со Сбербанком и готовы к сотрудничеству в сфере обеспечения безопасности, несмотря на это некорректное заявление», — говорится в сообщении Avito.
Так, в компании заверили, что Avito стремится максимально обезопасить пользователей. Все объявления проходят модерацию, и в случаях, когда обнаруживаются нарушения, блокируются либо удаляются с сайта. Кроме этого, под объявлениями есть кнопка «Пожаловаться», нажав которую, любой пользователь может заявить о публикациях, похожих на мошеннические, и отправить их на рассмотрение модератору.
«Если человек соблюдает основы безопасности в интернете, знает об основных схемах мошенничества и проявляет бдительность, то шанс стать жертвой злоумышленников значительно уменьшается. Именно для этого под кнопкой «Показать телефон» у объявлений на сайте, а также в личном кабинете пользователя есть предупреждающие баннеры, призывающие не соглашаться на предоплату, если потенциальный покупатель не уверен в добросовестности продавца, и никому не сообщать код из SMS и CVV-код», — рассказали в компании.
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