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В Венето и Ломбардии прошли референдумы об автономии

23 октябрь 2017 (13:18)

В североитальянских областях Венето и Ломбардия в воскресенье состоялись референдумы о расширении автономии этих образований, передает РИА Новости.

В Венето за расширение автономии проголосовало 98% из 57% жителей, пришедших на участки. «Это поистине историческое решение, которое будет иметь серьезные последствия. За автономию проголосовали более 2 млн граждан. Это начало новой истории Венето», — рассказал агентству глава региона Лука Дзайа.

В Ломбардии явка превысила 40%, за расширение автономии проголосовало 95%.

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