Дайджест

Хакеры напали на сайты испанского правительства

23 октябрь 2017 (13:17)

Хакеры из группировки Anonymous заявили о начале операции «Свободная Каталония» и атаковали несколько сайтов испанского правительства. Об этом сообщает газета La Vanguardia, передает портал «Лента.ру».

Самым первым кибернападению подвергся сайт Конституционного суда королевства, в течение суток он был практически недоступен.

За ним последовали порталы министерства экономики, ведомства развития и юстиции, а также портал Народной партии Испании.

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