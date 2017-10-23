Дайджест
Хакеры напали на сайты испанского правительства
23 октябрь 2017 (13:17)
Хакеры из группировки Anonymous заявили о начале операции «Свободная Каталония» и атаковали несколько сайтов испанского правительства. Об этом сообщает газета La Vanguardia, передает портал «Лента.ру».
Самым первым кибернападению подвергся сайт Конституционного суда королевства, в течение суток он был практически недоступен.
За ним последовали порталы министерства экономики, ведомства развития и юстиции, а также портал Народной партии Испании.
Самым первым кибернападению подвергся сайт Конституционного суда королевства, в течение суток он был практически недоступен.
За ним последовали порталы министерства экономики, ведомства развития и юстиции, а также портал Народной партии Испании.
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