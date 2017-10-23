Дайджест
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
23 октябрь 2017 (13:17)
Военно-воздушные силы США впервые с 1991 года начинают приводить свои ядерные бомбардировщики B-52 в боевую готовность. Об этом генерал ВВС США Дэвид Гольфейн рассказал Defence One.
Гольфейн отметил, что официального приказа привести бомбардировщики в 24-часовую боевую готовность пока не поступало, однако подготовка на этом направлении уже ведется.
Он указал, что в мире, где «есть люди, которые открыто говорят об использовании ядерного оружия, важно оставаться настороже и продумывать новые способы быть готовым к разным вариантам развития событий».
Гольфейн отметил, что официального приказа привести бомбардировщики в 24-часовую боевую готовность пока не поступало, однако подготовка на этом направлении уже ведется.
Он указал, что в мире, где «есть люди, которые открыто говорят об использовании ядерного оружия, важно оставаться настороже и продумывать новые способы быть готовым к разным вариантам развития событий».
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