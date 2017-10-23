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Свердловские энергетики пообещали, что в этом зимнем сезоне «блэкаута» не будет

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2017. В текущем осенне-зимнем сезоне не ожидается серьезных проблем, связанных с авариями на объектах энергосистемы Екатеринбурга, и прошлогодний инцидент с отключением электроэнергии в Орджоникидзевском районе не повторится. Об этом на пресс-конференции рассказал первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.



Напомним, утром 15 ноября 2016 года Уралмаш остался без электроэнергии. По данным энергетиков, проблема возникла из-за не выдержавшего морозов грозотроса. Орджоникидзевский район оставался без света до наступления темноты, жители некоторых домов получили электричество только после полуночи.



«В прошлом году на Уралмаше авария была из-за обрыва грозотроса. Почти на всех линиях, которые питают Екатеринбург, по результатам обследования в этом году произведена замена грозотросов. Поэтому надеемся, что в текущем сезоне подобное не повторится», — отметил И. Чикризов.

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