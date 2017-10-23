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Дорожные службы 24 октября дважды перекроют трассу Пермь — Екатеринбург
23 октябрь 2017 (12:22)
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2017. Дорожные рабочие 24 октября 2017 года дважды перекроют автомобильную дорогу общего пользования федерального значения Р-242 Пермь — Екатеринбург. Об это сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».
В связи с проведением краткосрочных строительно-монтажных работ дорожники перекроют участок дороги на 352 км, перед съездом на объездную Екатеринбурга, если ехать из Перми.
Ограничения будут действовать в обе стороны с 23.00 до 23.20 и с 23.30 до 23.50.
В связи с проведением краткосрочных строительно-монтажных работ дорожники перекроют участок дороги на 352 км, перед съездом на объездную Екатеринбурга, если ехать из Перми.
Ограничения будут действовать в обе стороны с 23.00 до 23.20 и с 23.30 до 23.50.
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