Кризис
В России за два года удвоилось число невыездных должников
23 октябрь 2017 (12:14)
Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов прогнозирует рост числа должников, ограниченных в выезде за рубеж. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
По его словам, на 1 сентября более 1,6 млн россиян были ограничены в выезде. Эта цифра выросла в 1,5 раза с начала года (на 1 января были ограничены в выезде 1,1 млн человек) и в два раза по сравнению с началом 2016 года (в то время было зарегистрировано 783 тыс. ограниченных в выезде должников).
«Учитывая тенденцию роста поступления на принудительное исполнение исполнительных документов, можно прогнозировать и дальнейшее увеличение количества временно ограниченных в выезде из России должников», — сказал Д. Аристов.
По данным ТАСС, еще пять лет назад, в начале 2012 года, в России невыездными должниками числились лишь 152 тыс. человек, тем самым за пять лет их число выросло в десять раз.
По его словам, на 1 сентября более 1,6 млн россиян были ограничены в выезде. Эта цифра выросла в 1,5 раза с начала года (на 1 января были ограничены в выезде 1,1 млн человек) и в два раза по сравнению с началом 2016 года (в то время было зарегистрировано 783 тыс. ограниченных в выезде должников).
«Учитывая тенденцию роста поступления на принудительное исполнение исполнительных документов, можно прогнозировать и дальнейшее увеличение количества временно ограниченных в выезде из России должников», — сказал Д. Аристов.
По данным ТАСС, еще пять лет назад, в начале 2012 года, в России невыездными должниками числились лишь 152 тыс. человек, тем самым за пять лет их число выросло в десять раз.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В России за два года удвоилось число невыездных должников
- С начала года в Свердловской области ограничены в выезде за границу 22,5 тыс. должников
- Более 30 тысяч жителей Свердловской области ограничены в праве выезда за рубеж
- В этом году более трети россиян были ограничены в праве выезда за рубеж из-за долгов
- Более 80 тыс. россиян ограничены в выезде за рубеж из-за долгов
Loading...