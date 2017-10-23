Кризис

В России за два года удвоилось число невыездных должников

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов прогнозирует рост числа должников, ограниченных в выезде за рубеж. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.



По его словам, на 1 сентября более 1,6 млн россиян были ограничены в выезде. Эта цифра выросла в 1,5 раза с начала года (на 1 января были ограничены в выезде 1,1 млн человек) и в два раза по сравнению с началом 2016 года (в то время было зарегистрировано 783 тыс. ограниченных в выезде должников).



«Учитывая тенденцию роста поступления на принудительное исполнение исполнительных документов, можно прогнозировать и дальнейшее увеличение количества временно ограниченных в выезде из России должников», — сказал Д. Аристов.



По данным ТАСС, еще пять лет назад, в начале 2012 года, в России невыездными должниками числились лишь 152 тыс. человек, тем самым за пять лет их число выросло в десять раз.

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