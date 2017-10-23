ГК «ТЭН» не начала достройку дома для обманутых пайщиков

Прошедший в Екатеринбурге сентябрьский митинг обманутых дольщиков, который посетили региональные чиновники, по всей видимости, не принес должных результатов. В минувшее воскресенье 22 октября 2017 года протестную акцию провели пайщики ЖК «Новый Уктус». Поводом для этого стал неоднократный перенос сроков по возобновлению строительства объекта.Как уже ранее сообщал УрБК, возведение 25-этажного дома на перекрестке улиц Самолетной — Павлодарской в Екатеринбурге началось в конце 2013 года. Сдача объекта была запланирована на IV квартал 2015 года, затем эти сроки не раз переносились.В 2016 году пятая очередь ЖК «Новый Уктус» оказалась в числе четырех замороженных объектов НП «Уралэнергостройкомплекс» (принадлежит депутату Екатеринбургской городской думы Игорю Плаксину). С того времени пайщики неоднократно проводили акции протеста.В августе 2017 года они устроили голодовку, после чего для ЖК «Новый Уктус» областной минстрой нашел нового застройщика — ГК «ТЭН». Однако до настоящего времени стройка так и не началась. В итоге пайщики решили возобновить протестную активность.В воскресенье 22 октября в парке имени Чкалова на митинге собралось около 30 человек. Несмотря на смену застройщика, часть плакатов, которые принесли участники, была с упоминанием Игоря Плаксина.Основные претензии организатор акции Марина Румянцева адресовала уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой, главе областного минстроя Михаилу Волкову и ГК «ТЭН».«Мы надеялись, что митинг 16 сентября станет последним. До этого Мерзлякова обещала, что строительство возобновится 3 сентября. Потом в конце августа Михаил Волков сказал нам, что «ТЭН» зайдет на объект до 27 сентября. На всероссийском митинге нам дружно говорили, что до 1 октября застройщик зайдет на объект. После того, как мы стали доставать звонками «ТЭН», нам сказали, что все откладывается до 15 октября», — сказала М. Румянцева.По ее словам, когда пайщики подали заявку на новый митинг, им скорректировали сроки строительства. Но до настоящего времени площадка остается безлюдной. После очередного срыва сроков, как утверждают пайщики, представители ГК «ТЭН» в неофициальных беседах признались, что не смогут зайти на объект в течение года.«Нам пояснили, что там возникли некие проблемы с земельным участком. Якобы это связано с оформлением участка на Плаксина», — сказала организатор митинга корреспонденту УрБК.Информацию о том, что строительство пятой очереди ЖК «Новый Уктус» будет возобновлено через год, косвенно подтверждает «дорожная карта» областного минстроя по проблемным стройкам. Из документа следует, что сдача дома запланирована на 1 июля 2019 года.Помимо череды отсрочек пайщики обеспокоены поведением представителей ГК «ТЭН». По словам участников митинга, застройщик порой прямо говорит о своем нежелании участвовать в проекте.«ГК «ТЭН» упрекает нас в том, что мы не можем предъявлять им претензии, поскольку у них нет перед нами договорных обязательств. Действительно, так и есть. Но у «ТЭНа» есть обязательства перед правительством Свердловской области. Соответственно, правительство должно давить на застройщика», — пояснила М. Румянцева, добавив, что пока пайщики не увидят активных действий со стороны областного минстроя, они готовы еженедельно проводить митинги.Кроме проведения протестных акций у обеспокоенных пайщиков фактически не осталось инструментов для отстаивания своих прав. С начала 2017 года несколько членов ПЖСК попытались решить проблему, выйдя через суд из кооператива. Однако денег, вложенных в строительство, они так и не получили. Права на получение квартиры в ЖК «Новый Уктус» после выхода из ПЖСК они лишились.Прошедший 22 октября митинг показал, что сентябрьская акция с участием представителей областной власти не успокоила дольщиков. Терпения, к которому призывала Мерзлякова, у граждан хватило на месяц. По всей видимости, пайщики ЖК «Новый Уктус» не будут единственными, кто в ближайшее время возобновит протестную деятельность.Всего, по данным областного минстроя, в регионе насчитывается 4 тыс. 218 человек, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.