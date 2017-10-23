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Фонд госимущества Свердловской области выставил на продажу 100% акций плодопитомника «Камышловский»
23 октябрь 2017 (11:44)
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2017. ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» выставило на продажу 100% акций ОАО «Плодопитомник «Камышловский». Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
Начальная цена продажи составляет 8 млн 689 тыс. руб. Заявки на участие в торгах принимаются с 20 октября 2017 года. Итоги аукциона подведут 16 ноября.
Начальная цена продажи составляет 8 млн 689 тыс. руб. Заявки на участие в торгах принимаются с 20 октября 2017 года. Итоги аукциона подведут 16 ноября.
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