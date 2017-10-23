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Минтруд опроверг обсуждение повышения минимального трудового стажа для получения пенсии

УрБК, Москва, 23.10.2017. Минтруд не обсуждает возможность каких-либо изменений действующей пенсионной системы. Об этом сообщает RNS.



«Никаких изменений в пенсионной системе не обсуждается», — ответили в Минтруде на вопрос, обсуждается ли на уровне ведомства возможность повышения минимального трудового стажа для получения пенсии.



О том, что власти обсуждают возможность повышения минимального трудового стажа для получения пенсии по старости, ранее сообщили «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных источников.



По информации издания, в правительстве РФ понимают политическую нецелесообразность повышения пенсионного возраста и обсуждают повышение минимального трудового стажа как альтернативную меру, позволяющую увеличить доходы Пенсионного фонда и стимулировать людей выходить из тени.

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