Новости дня

ММК победил в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»

23 октябрь 2017 (11:02)

УрБК, Магнитогорск, 23.10.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.

Итоги были утверждены на расширенном заседании Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

ММК признан победителем в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы». В Минтруд России направлен пакет документов, необходимый для участия ММК как победителя регионального этапа в конкурсе на федеральном уровне в соответствующей номинации.

«В Группе ПАО «ММК» формирование здорового образа жизни осуществляется через улучшение качества и обеспечение доступности медицинских, оздоровительных, культурных и спортивно-массовых услуг, с привлечением не только работников, но и членов их семей к занятиям спортом. Комбинат поддерживает развитую инфраструктуру спортивных объектов для регулярных занятий спортом и для активного досуга своих работников и всех жителей города. По программам зимней и летней спартакиад в соревнованиях ежегодно принимают участие свыше тысячи команд структурных подразделений комбината. На системной основе круглый год организуются выезды работников и членов их семей в горнолыжные центры и дома отдыха, сплавы и посещение аквапарков, регулярно проводятся спортивные праздники», — говорится в сообщении.

На спорт и реализацию программы «ЗОЖ», включая содержание спортклуба «Металлург-Магнитогорск», оборонной спортивно-технической организации и проведение спортивно-массовой работы Магнитогорским металлургическим комбинатом в прошлом году из всех источников направлено 97,8 млн руб. Затраты на эти цели по Группе ПАО «ММК» в 2016 году составили свыше 110 млн руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...