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ММК победил в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»

УрБК, Магнитогорск, 23.10.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



Итоги были утверждены на расширенном заседании Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.



ММК признан победителем в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы». В Минтруд России направлен пакет документов, необходимый для участия ММК как победителя регионального этапа в конкурсе на федеральном уровне в соответствующей номинации.



«В Группе ПАО «ММК» формирование здорового образа жизни осуществляется через улучшение качества и обеспечение доступности медицинских, оздоровительных, культурных и спортивно-массовых услуг, с привлечением не только работников, но и членов их семей к занятиям спортом. Комбинат поддерживает развитую инфраструктуру спортивных объектов для регулярных занятий спортом и для активного досуга своих работников и всех жителей города. По программам зимней и летней спартакиад в соревнованиях ежегодно принимают участие свыше тысячи команд структурных подразделений комбината. На системной основе круглый год организуются выезды работников и членов их семей в горнолыжные центры и дома отдыха, сплавы и посещение аквапарков, регулярно проводятся спортивные праздники», — говорится в сообщении.



На спорт и реализацию программы «ЗОЖ», включая содержание спортклуба «Металлург-Магнитогорск», оборонной спортивно-технической организации и проведение спортивно-массовой работы Магнитогорским металлургическим комбинатом в прошлом году из всех источников направлено 97,8 млн руб. Затраты на эти цели по Группе ПАО «ММК» в 2016 году составили свыше 110 млн руб.

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