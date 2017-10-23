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За год стоимость подержанных автомобилей в Свердловской области снизилась на 8%

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2017. По итогам III квартала 2017 года средняя стоимость автомобилей на рынке подержанного транспорта Свердловской области составила 487 тыс. руб. Это на 8% меньше, чем год назад, и на 16% меньше средней цены по стране (577 тыс. руб.), сообщает «Авто.ру».



При этом за год увеличился средний возраст подержанных авто на рынке — с 9 лет 5 месяцев до 10 лет 5 месяцев. По стране в целом машины средний возраст по итогам квартала составил 10 лет 2 месяца.



И по спросу, и по предложению списки возглавляют автомобили марки Lada, которые занимают доли в 19,1% и 21,6% соответственно. По стране лидирует на вторичном авторынке также Lada, но доли меньше: 13,6% и 17,7% соответственно.



«Если говорить о других марках, то даже у ближайших преследователей спрос и предложение в несколько раз меньше. На втором месте в регионе — Toyota, на третьем — Nissan, на четвертом — Hyundai», — поясняют авторы исследования.



По уровню предложения в регионе лидируют пять моделей Lada, а также Opel Astra, Daewoo Nexia и Toyota Corolla, но лидирует Ford Focus (доля 2,9%). По уровню спроса — Lada 2114 (доля — 3,4%), Ford Focus (2,8%) и Lada 2170 (2,3%) и еще пять отечественных моделей.



Самый распространенный в регионе тип кузова — седан. В объеме предложения таких машин 40,3%, а спрос на них составляет 40,9%. Затем идут кроссоверы и хэтчбеки, на которые приходится 25,4% и 23,2% продаж соответственно. Картина схожа с данными по России в целом.

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