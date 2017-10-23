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В России планируют повысить минимальный трудовой стаж для получения пенсии
23 октябрь 2017 (10:21)
УрБК, Москва, 23.10.2017. Правительство России обсуждает вопрос повышения минимального трудового стажа, дающего право на пенсию по старости. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
«Резкое повышение пенсионного возраста не поддержит общество, а постепенное — не даст эффекта для бюджета сразу. Нужно сосредоточиться на увеличении доходов Пенсионного фонда (ПФР): повышение стажа стимулирует людей и дольше работать, чтобы потом получать более высокую страховую пенсию, и выходить из серого сектора — это обелит экономику и пополнит бюджет ПФР. Вопрос о возрасте уже отошел на второй план, обсуждаются другие идеи. В правительстве понимают, что повышать пенсионный возраст политически нецелесообразно, лучше повысить стаж, который будет стимулировать людей выходить из тени», — рассказали изданию два чиновника.
По словам источников, стаж резко не повысят: по сути, это затягивание реформы, и в будущем пенсионный возраст неизбежно придется повышать.
Увеличение трудового стажа для начисления страховой пенсии может заменить повышение пенсионного возраста. Но такая реформа возможна, только если поменять пенсионную формулу и рассчитывать пенсию, исходя из заработка работника за определенный период времени: чем больше стаж, тем большую долю от этого заработка составит пенсия независимо от достижения возраста.
«Резкое повышение пенсионного возраста не поддержит общество, а постепенное — не даст эффекта для бюджета сразу. Нужно сосредоточиться на увеличении доходов Пенсионного фонда (ПФР): повышение стажа стимулирует людей и дольше работать, чтобы потом получать более высокую страховую пенсию, и выходить из серого сектора — это обелит экономику и пополнит бюджет ПФР. Вопрос о возрасте уже отошел на второй план, обсуждаются другие идеи. В правительстве понимают, что повышать пенсионный возраст политически нецелесообразно, лучше повысить стаж, который будет стимулировать людей выходить из тени», — рассказали изданию два чиновника.
По словам источников, стаж резко не повысят: по сути, это затягивание реформы, и в будущем пенсионный возраст неизбежно придется повышать.
Увеличение трудового стажа для начисления страховой пенсии может заменить повышение пенсионного возраста. Но такая реформа возможна, только если поменять пенсионную формулу и рассчитывать пенсию, исходя из заработка работника за определенный период времени: чем больше стаж, тем большую долю от этого заработка составит пенсия независимо от достижения возраста.
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