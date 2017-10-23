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В России планируют повысить минимальный трудовой стаж для получения пенсии

УрБК, Москва, 23.10.2017. Правительство России обсуждает вопрос повышения минимального трудового стажа, дающего право на пенсию по старости. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.



«Резкое повышение пенсионного возраста не поддержит общество, а постепенное — не даст эффекта для бюджета сразу. Нужно сосредоточиться на увеличении доходов Пенсионного фонда (ПФР): повышение стажа стимулирует людей и дольше работать, чтобы потом получать более высокую страховую пенсию, и выходить из серого сектора — это обелит экономику и пополнит бюджет ПФР. Вопрос о возрасте уже отошел на второй план, обсуждаются другие идеи. В правительстве понимают, что повышать пенсионный возраст политически нецелесообразно, лучше повысить стаж, который будет стимулировать людей выходить из тени», — рассказали изданию два чиновника.



По словам источников, стаж резко не повысят: по сути, это затягивание реформы, и в будущем пенсионный возраст неизбежно придется повышать.



Увеличение трудового стажа для начисления страховой пенсии может заменить повышение пенсионного возраста. Но такая реформа возможна, только если поменять пенсионную формулу и рассчитывать пенсию, исходя из заработка работника за определенный период времени: чем больше стаж, тем большую долю от этого заработка составит пенсия независимо от достижения возраста.

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