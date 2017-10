Новости дня

ЕВРАЗ ЗСМК освоил производство арматуры для рынков Польши и Нидерландов

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2017. ЕВРАЗ ЗСМК освоил производство арматуры класса В500В диаметром от 12 до 40 мм, которую планируется поставлять на рынки Польши и Нидерландов. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» холдинга ЕВРАЗ.



Арматура универсального класса прочности 500 Мпа востребована на рынках строительного проката Европы.



«В процессе испытаний проведены комплексные исследования на определение потребительских свойств арматуры. Продукцию проверяли специалисты сертификационных органов Zetom (Польша) и KIWA (Нидерланды). Арматура успешно прошла испытания, доказав свое соответствие обязательным требованиям стандарта Польши PN EN 10080 «Stal do zbrojenia betonu» и стандарта Нидерландов BRL 0501 «Steel for the reinforcement of concrete», — говорится в сообщении.



ЕВРАЗ ЗСМК производит одну из самых широких продуктовых линеек арматуры в РФ и мире: арматуру классов прочности от А240 до Ат1000 с кольцевым, серповидным, трехсторонним, винтовым и уникальным четырехсторонним периодическими профилями. Освоение стандартов Польши и Нидерландов позволит ЕВРАЗу диверсифицировать поставки на экспортные рынки, увеличить объемы и укрепить позиции компании в сегменте арматуры.

