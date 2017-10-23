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В России порядка 15% МФО могут стать нерентабельными из-за снижения максимальной ставки по микрозаймам

УрБК, Москва, 23.10.2017. Банк России приступил к разработке дифференцированной шкалы предельных обязательств по микрозаймам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.



Шкалу регулятор не раскрывает, подтверждая лишь, что такая работа ведется. При этом в ЦБ сообщили, что считают целесообразным установить верхний предел ограничения долга по микрозаймам 2,5-кратным размером суммы займа с возможностью в дальнейшем снижать эти коэффициенты.



«Предложение о закреплении в законопроекте предельного размера обязательств заемщика перед кредитором в диапазоне от 100% до 250% подготовлено Минфином совместно с Банком России,— сообщили изданию в Минфине. — Дальнейшая работа будет осуществляться в рамках данного подхода».



Сейчас действует ограничение максимального долга по займам МФО — не более 300% от первоначальной суммы. Нарушителям грозят предписания, штрафы 50-700 тыс. руб., рецидивистам — исключение из реестра. Данное ограничение введено с 1 января 2017 года, до этого с 29 марта 2016 года предельный размер долга был ограничен 400%.



По мнению исполнительного директора СРО «МиР» Елены Стратьевой, 250% — это та граница, при которой большинство участников рынка в состоянии выжить. «Мы провели стресс-тестирование МФО, которое показало, что снижение коэффициента ниже 2,5-кратного размера тела долга в сегменте краткосрочных микрозаймов приведет к снижению прибыльности более чем на 20%,— говорит она.— Это не позволит МФО погашать обязательства перед своими кредиторами и инвесторами».



По словам гендиректора группы компаний Eqvanta (в состав входят МФК «Быстроденьги», «Турбозайм») Юрия Провкина, планка на уровне 250% окажет существенное влияние на рентабельность компаний, работающих в сегменте займов до зарплаты. «По нашим оценкам, это сократит рентабельность не менее чем на четверть, — говорит он. — Для 10-15% игроков это сделает бизнес убыточным, и они будут вынуждены покинуть рынок». «Только пять-семь крупнейших по капиталу компаний этого сегмента обойдутся без докапитализации», — считает финансовый директор «Е займа» Мамука Ризаев.



При этом компании, которые не справятся с предложенными ЦБ новыми ограничениями, вряд ли покинут рынок. «Скорее всего, они уйдут в серую зону,— предполагает главный исполнительный директор МФК «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. — В результате потребителям придется иметь дело с компаниями, которые не будут подконтрольны ни одному регулятору, а для ЦБ это обернется потерей контроля над большим куском рынка».

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