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Рособрнадзор запретил прием в Академию туризма и международных отношений

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2017. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретила прием в ЧОУ ВО «Академия туризма и международных отношений», которое находится в Екатеринбурге.



Академия туризма и международных отношений (АТиМО) работает в Екатеринбурге с 2015 года, вуз является приемником Уральского учебно-туристского центра Российской международной академии туризма.



Согласно сообщению на сайте надзорного ведомства, санкция применена за неисполнение предписания Рособрнадзора в установленные сроки. Помимо Академии туризма запрещен прием в ЧОУ ВО Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета».



Также на основании решения Арбитражного суда Рособрнадзор прекратил действие лицензии АНОО ВО «Индустриальный институт» и НЧОУ ВО «Московская академия творчества». Теперь вузы обязана прекратить образовательную деятельность.



«При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения)», — комментируют в ведомстве.

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