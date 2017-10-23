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Фонд защиты дольщиков начнет работать с 25 октября

УрБК, Москва, 23.10.2017. Фонд защиты дольщиков как публично-правовая компания начинает работать с 25 октября 2017 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня.



«Мы 24 октября собираем в здании правительства Московской области всех руководителей региональных ведомств, которые занимаются строительством, в том числе руководителей органов по контролю за долевым строительством, чтобы объяснить им, как будет работать фонд», — сказал М. Мень, добавив, что в РФ насчитывается более 800 проблемных объектов долевого строительства.



Напомним, что 18 октября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении гендиректора АИЖК Александра Плутника главой фонда защиты прав дольщиков сроком на 3 года. Сама организация была создана 12 октября 2017 года.

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